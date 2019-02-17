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Tek taş alay konusu oldu

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Tek taş alay konusu oldu
Eser Yenenler, bir süredir aşk yaşadığı Berfu Yıldız'a Sevgililer Günü'nde evlenme teklif etmişti. Bu mutlu haberi sosyal medyadan paylaşan çift ile ilgili bir ayrıntı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Yenenler'in, Yıldız'a taktığı tektaşın, bin 500 ile 2 bin 500 TL arasında bir değeri olması sosyal medyada alay konusu oldu.
Komedyen Eser Yenenler bir yıl önce 2015 Türkiye 4. Güzeli Berfu Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift geçen ay ilişkilerinin birinci yılını kutladı. Berfu Yıldız’ı 14 Şubat’ta Finlandiya’ya götüren Eser Yenenler aşk tatilinde evlenme teklif etti.

“Evet” diyen sevgilisi bu özel anın fotoğrafını Instagram’da paylaşıp “Bir kelime hiç bu kadar anlamlı olmamıştı.

YÜZÜĞÜN PİYASA DEĞERİ

Çiftin mutluluk karesi ‘yüzük’ nedeniyle kısa sürede tartışma konusu oldu. Eser Yenenler’in sevgilisine taktığı yüzüğün taşı sanal alemin diline düştü. 

Yapılan yorumlara bakıp güldüğü ortaya çıkan Eser Yenenler maddiyata takılmadıklarını söyledi. Eser Yenenler’in, Berfu Yıldız’a taktığı tektaşın piyasa değeri ise bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor.

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