Tek Kelimelik Cevap

10 aylık ilişkisini noktalayan Sıla'dan eski sevgilisi hakkında ilk açıklama geldi. Sıla, ilişkisiyle ilgili soruya tek kelimeyle cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden aldığı şok bir kararla ayrılan Sıla, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Bir AVM'de görüntülenen şarkıcı, yurtdışı tatiline çıkacağını söyledi. Muhabirlerinin eski sevgilisi ile barışma olup olmayacağı sorusuna "Hayır" cevabını veren Sıla, barışma ihtimalinin olmadığını ifade etti.