Tek celsede boşandılar

Öz yeğeni ile yaşadığı öne sürülen ilişki ile gündeme gelen Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek Başoğlu ile anlaşmalı bir şekilde boşandı. Kuşadası Adliyesi'nde, bugün aynı araçla gelen Murat Başoğlu ve eşi Hande Bermek Başoğlu çiftine, avukat Aslı Hatemi eşlik etti. Çifti, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, boşanma işlemlerini takip eden Avukat Birgül Öner karşıladı. Tanınmamak için başına şapka takan ve sakal bıraktığı gözlenen Murat Başoğlu ile Hande Bermek Başoğlu'nun rahat tavırları ve birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti. Başoğlu çifti, Kuşadası 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde saat 14.00'te hakim karşısına çıktı.
Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada, Başoğlu çifti, mahkemeye protokol konusunda anlaştıklarını söyledikten sonra boşanmak istediklerini belirtti. Çift, hakim ve avukatlar huzurunda protokolü imzaladıktan sonra tek celsede boşandı. Adliyeden birlikte çıkan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Adliye karşısındaki duraktan taksiye binen çift, avukat Aslı Hatemi ile ayrıldı. Murat Başoğlu'nun adliye çıkışında, sürekli olarak kameralar tarafından görüntülenmemek için yüzünü saklamaya çalıştığı görüldü.
ANLAŞMADA NELER VAR?
Başoğlu çiftinin duruşma öncesi avukatlar Birgül Öner ile Aslı Hatemi önünde imzaladıkları öğrenilen mal paylaşım protokolünde, çiftin çocuğu C.B.B.'nin velayeti geniş yer tuttu. Velayeti anneye verilen çocuğu, babası cumartesi günleri saat 17.00'de alıp, 24 saat sonra annesine teslim edecek. Sömestr tatilinde bir haftayı baba ile geçirecek olan C.B.B., yaz tatilinde de bir ay boyunca babasında kalabilecek. Murat Başoğlu, ayrıca oğlu için eğitim hayatı sonuna kadar aylık 10 bin lira nafaka ödeyecek. Nafaka her yıl TEFE/TÜFE oranında artacak.
EŞİNE EV, VİLLA VE LÜKS OTOMOBİL VERECEK
Yapılan mal paylaşım anlaşmasına göre ise Murat Başoğlu adına kayıtlı Beykoz'daki ev ile Bodrum'daki villa boşandığı eşinin olacak. Murat Başoğlu her iki evin tapusunun devrini 15 gün içinde tüm masrafları ödeyerek yapacak. Başoğlu, ayrıca kendisine ait lüks otomobili de 15 gün içerisinde boşandığı eşine devredecek. Bunun dışında çiftin birbirinden hiçbir hak talep etmeyeceğine ilişkin mal paylaşım protokolünün de bugünden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
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Tek celsede boşandılar
Öz yeğeni ile yaşadığı öne sürülen ilişki ile gündeme gelen Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek Başoğlu ile anlaşmalı bir şekilde boşandı. Kuşadası Adliyesi'nde, bugün aynı araçla gelen Murat Başoğlu ve eşi Hande Bermek Başoğlu çiftine, avukat Aslı Hatemi eşlik etti. Çifti, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, boşanma işlemlerini takip eden Avukat Birgül Öner karşıladı. Tanınmamak için başına şapka takan ve sakal bıraktığı gözlenen Murat Başoğlu ile Hande Bermek Başoğlu'nun rahat tavırları ve birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti. Başoğlu çifti, Kuşadası 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde saat 14.00'te hakim karşısına çıktı.
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