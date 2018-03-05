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Tek Celsede 11 Yıllık Evlilik Bitti!

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Tek Celsede 11 Yıllık Evlilik Bitti!
Sunucu Gül Gölge Saygı ile televizyoncu eşi Murat Saygı’nın 11 yıllık evlilikleri tek celsede sona erdi.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde “gizli” görülen davaya davacı Gül Gölge Saygı ile avukatları Ozan Gökçe ve Elif Demir, davalı Murat Saygı ile avukatları Cenk Gümüş, Melis Özenbaş ve İlmutluhan Selçuk katıldı. Saat 10.30’da başlayan duruşma yarım saat sürdü.

Mahkeme hakimi anlaşmalı görülen boşanma davasında taraflara boşanmakta kararlı olup olmadıklarını sordu. Gül Gölge Saygı ile Murat Saygı da boşanmak istediklerini mahkemeye bildirdi. Mahkemeye sunulan boşanma protokolü çerçevesinde tarafların boşanmasına karar verildi. Mahkeme müşterek iki çocuğun velayetine anneye verdi.

Babanın çocuklarla haftanın ve ayın belirli günlerinde şahsi ilişki kurmasına karar veren mahkeme, ayrıca babanın çocuklarına iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapmak istemeyen Gül Gölge Saygı basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine “Boşandık” dedi. Çift adliyeden birlikte ayrıldı.

Murat Saygı’dan boşanacakları yönünde çıkan haberlerle ilgili daha önce açıklama yapan Gül Gölge Saygı, “Eşimle ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Hukuksal süreç başladı. Bundan sonra bilinçli birer anne baba ve iki dost olarak yollarımıza devam edeceğiz. Güzel dilekleriniz için teşekkürler” diye konuşmuştu.

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