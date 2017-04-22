"Tek başına iktidarın sonu"

Doğu Perinçek, "Belki 2018'de, belki 2017'nin sonunda seçime gidecek. Bu başka mesele ama, AKP'nin tek başına iktidarının sonuna geldi" dedi...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, referandumda neredeyse yüzde 50-50 bir sonuç çıktığını belirterek, "Türkiye 2019'da seçime gidecek. Belki 2018'de, belki 2017'nin sonunda seçime gidecek. Bu başka mesele ama, AKP'nin tek başına iktidarının sonuna geldi" dedi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, bugün partisinin Balıkesir İl Teşkilatı'nın Asya Elit Otel'de düzenlediği konferans ve yemeğe katıldı. Otelde partililere seslenen Perinçek, referandum sonucunu değerlendirerek, "Bu referandumu özetleyecek olursak, AKP iktidarının sonu gözüktü. Bu maçın galibinin olmadığı görülüyor. Neredeyse yüzde 50-50 bir sonuç çıktı. Ama bu maçın birinci devresiydi. Şimdi ikinci devresi var. Türkiye 2019'da seçime gidecek. Belki 2018'de, belki 2017'nin sonunda seçime gidecek. Bu başka mesele ama, AKP'nin tek başına iktidarının sonuna geldi" dedi.



'TERÖR ANCAK SİLAHLA ÇÖZÜLÜR'



Vatanın bütünlüğü, PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerinin temizlenmesi, üretim ekonomisi ve komşu ülkelerle birliği içeren hükümet programını anlatan Perinçek, Türkiye'nin birinci meselesinin teröre karşı kesin kararlı ikna edici bir tavır, vatan bütünlüğü, terör örgütlerinin temizlenmesi olduğunu söyledi. Perinçek, "Burada Vatan Partisi'nin üstünlükleri var. Hem PKK'ya, hem FETÖ'ye tavır alıyor. Bu terörü kazımak için komşu ülkelerle işbirliği programını da bir altın gibi elinde tutuyor" dedi. Terörün ancak silahla bitirilebileceğini belirten Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:



"CHP'nin yaptığı gibi, barışçı yolla, demokrasiyle bu sorun çözülmez. Ne demokrasisi? Adam silahını almış, senin Mehmetçiğini vuruyor. Sen ona daha ne vereceksin? Belediyeleri vermişsin, her türlü mitingini yapıyor, polise tokat atıyor. Türkiye'de teröristlere özgürlük vererek, Kürt sorununun çözümü geçti. Bunlar ancak silahla bastırılır. AKP, PKK'nın üzerine silahla gittiği için bunun meyvesini topladı. CHP ise 'Barışa, demokrasiye aykırı' diye hep buna karşı çıktı. Burası bir çıkmazdır."



'ERDOĞAN KÖTÜ DİYEREK HÜKÜMET OLUNMAZ'



Hükümet olmaları gerektiğini belirten Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sürekli 'Tayyip Erdoğan kötü' diyerek hükümet olunmaz. 'Biz ne zaman Erdoğan'a seçenek olan bir hükümet formülünü oluşturacağız' sorusunu ortaya koymalıyız. İşte o zaman Erdoğan'dan kurtuluruz. İnsanları karanlığa doğru yürütebilir misiniz, insanlara yolun ucunda bir çözüm göstermeniz lazım. Bir hükümet göstermeniz lazım. Evet, bu millet Tayyip Erdoğan yönetiminden soğudu ama, bir milli hükümeti göstereceğiz ki seçimleri kazanalım, milleti yanımıza çekelim ve bir hükümet kuralım. Erdoğan karşıtlarına çok iyi anlatmamız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlayalım. Mustafa Kemal 'Düşman kötüdür, padişah kötüdür' demek yerine Anadolu bozkırının ortasında bir hükümet kurdu. 'Ya İstiklal ya ölüm' diyerek hedef gösterdi. Atatürk Anadolu'da bir hükümet kurmasaydı, ne ordumuz olurdu, ne milletten vergi alabilirdik. Temel mesele Anadolu'da padişah hükümetine alternatif bir hükümet kurmaktı. İstiklal savaşının kazanılması bir strateji, milleti birleştirecek ve seferber edecek bir milli hükümetti. Tarih dönüyor, dolaşıyor, oraya varıyor. Şimdi biz bu tarihin içindeyiz. Bu tarih dönüşüp, dolaşacak bir kaç yıl içinde milli hükümete varacak."



Perinçek daha sonra parti teşkilatının düzenlediği yemeğe katıldı.