Teigen'ın emzirme pozu olay oldu

Ünlü şarkıcı John Legend ile evli olan Chrissy Teigen'ın Instagram hesabından paylaştığı emzirme pozu sosyal medyayı salladı

Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren Chrissy Teigen'ın emzirme pozu sosyal medyayı salladı. 32 yaşındaki Teigen, Miles adını verdiği bebeğini emzirirken kızı Luna da annesinden oyuncak bebeğini emzirmesini de istedi.

Teigen de onu kırmayıp oyuncak bebeği emzirir gibi yaptı. O sırada çekilen pozunu da sosyal medyada paylaştı. Fakat bu poz Teigen'in bazı takipçilerini çok kızdırdı. Teigen, bebeği Miles ile birlikte kızının oyuncak bebeğini de emzirirken çekilen pozunu "Luna oyuncak bebeğini de emzirmemi istedi. Sanırım şimdi ikizlerim var" mesajıyla birlikte paylaştı.

Ağırlıklı olarak hayranlarından esprili karşılıklar alan Teigen'in bir takipçisi, ünlü modelin herkes gibi günlük hayatıyla ilgili paylaşımlar yaptığını belirterek "Yemek pişirirken, oyun oynarken, köpekle oynarken vesaire. Sen sadece bebeğini emziriyorsun. Ne büyük iş" yorumu yaptı. Bir başka takipçisi de "Çocuk doğurmak, cinsellik doğal şeyler. Ama bu benim Chrissy Teigen ya da başka ünlüleri bebek emzirirken ya da banyo yaparken görmekten hoşlandığım anlamına gelmiyor" diye yazdı.

Teigen de bu eleştirilere "Ben de sonu gelmeyen havuz pozlarını, Coachella Festivali selfie'lerini umursamıyorum. Ama insanların yaşamlarına karışmıyorum" diye yanıt verdi.