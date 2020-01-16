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Tehdit edildi, eşi tarafından boş arsalarda dövüldü, üç kez karakola gidip şikayette bulundu, öldürüldü

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Tehdit edildi, eşi tarafından boş arsalarda dövüldü, üç kez karakola gidip şikayette bulundu, öldürüldü
İstanbul Bahçelievler’de Fatma Erdoğan isimli kadın, altı aydır evli olduğu minibüs şoförü Eren Erdoğan’dan hem psikolojik hem fiziksel şiddet görüyordu. Boşanma davası açan Fatma Erdoğan, 16 Mart 2019 tarihinde zorla bindirildiği otomobilde eşi tarafında

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre eşi Eren Erdoğan'dan hem psikolojik hem fiziksel şiddet gören Fatma Erdoğan, 16 Mart 2019 tarihinde zorla bindirildiği otomobilde eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Erdoğan daha sonra eşinin cesediyle birlikte Bahçelievler’den Başakşehir’e, oradan da Sarıyer’e daha sonra da Beykoz’a geçti. Akşam saatlerinde Küçükçekmece’ye gelen Erdoğan, Halkalı’da bir polis merkezine teslim oldu. Tutuklanan Erdoğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıla kadar hapis talep edildi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmada tanıklık yapan Fatma Erdoğan’ın teyzesi Fethiye Aladağ, cinayete varan kadına şiddeti şöyle anlattı:

'Kızını öldüreceğim' demiş

“Eren Erdoğan, Fatma’nın babasının işlettiği kahvehaneye gelip ‘Kızını öldüreceğim’ demiş. Fatma o sırada arabadaymış. O akşam Fatma’nın başına bir şey gelecek korkusuyla üç karakol gezip şikâyette bulunduk. 155’i aradık. Fatma bize 4 ay süren evliliği boyunca sanığın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, sesi duyulmasın diye onu arabayla boş arsalara götürüp dövdüğünü anlattı. Görünmeyecek yerlerine vuruyormuş. Bir keresinde yine boş arsaya götürdüğünde onu arabasının arkasına bağlayıp sürüklemek istemiş ama oradan geçen biri onları görüp duruma engel olmuş. Fatma’nın omuz ve sırtındaki morlukları gördüm.”
Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Döndü Erdoğan “Ben oğlumun Fatma’yı dövdüğünü, tehdit ettiğini görmedim dedi. Söz verilen sanık “Tasarlayarak bir şey yapmadım. Ani gelişen bir olaydır dedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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