Tefecilik Çetesine Operasyon

Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarını işledikleri iddia edilen çeteye yönelik İstanbul merkezli olarak 3 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tefecilik, yağma ve tehdit suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Ordu ve İzmir'de 39 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Edinilen bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, çete üyelerinin borç para verdikleri kişilere boş senet imzalattıkları ve borç verdikleri kişiler borçlarını ödemesine rağmen para talep ederek, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına karıştıklarını belirlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çete üyelerine yönelik İstanbul, Ordu ve İzmir'de 39 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Şu ana kadar 37 şüpheli yakalanırken 2 kişi için yakalama çalışması devam ediyor. Öte yandan, çete üyelerinin bugüne kadar 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenirken, 100 milyon liralık senetler için de icra takibi başlattıkları öğrenildi.