  • BIST 110.799
  • Altın 280,261
  • Dolar 5,8950
  • Euro 6,5654
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

Tefecilik Çetesine Operasyon

»
Tefecilik Çetesine Operasyon
Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarını işledikleri iddia edilen çeteye yönelik İstanbul merkezli olarak 3 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tefecilik, yağma ve tehdit suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Ordu ve İzmir'de 39 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Edinilen bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, çete üyelerinin borç para verdikleri kişilere boş senet imzalattıkları ve borç verdikleri kişiler borçlarını ödemesine rağmen para talep ederek, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına karıştıklarını belirlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çete üyelerine yönelik İstanbul, Ordu ve İzmir'de 39 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Şu ana kadar 37 şüpheli yakalanırken 2 kişi için yakalama çalışması devam ediyor. Öte yandan, çete üyelerinin bugüne kadar 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenirken, 100 milyon liralık senetler için de icra takibi başlattıkları öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da18 Aralık 2019 Çarşamba 11:21
  • Bitlis ve Siirt'te Geniş Çaplı Operasyon Başladı18 Aralık 2019 Çarşamba 11:17
  • AYM'den Nafaka Kararı17 Aralık 2019 Salı 12:40
  • Antalya'da Banka Soygunu!17 Aralık 2019 Salı 12:38
  • Sağlık Bakanlığı'na BYLOCK Operasyonu!17 Aralık 2019 Salı 12:36
  • Yılbaşı Çekilişi Saat Kaçta Yapılacak?17 Aralık 2019 Salı 12:11
  • HDP İl Binası Önündeki Eylemde 106'ıncı Gün17 Aralık 2019 Salı 11:29
  • Albayrak'tan Faiz Açıklaması13 Aralık 2019 Cuma 12:10
  • ABD Senatosu'ndan Skandal Karar!13 Aralık 2019 Cuma 11:43
  • Şişli'de Binanın Çatısı Çöktü13 Aralık 2019 Cuma 11:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim