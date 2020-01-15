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Tecavüzcü Reynhard Sinaga ülkesini alarma geçirdi

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Tecavüzcü Reynhard Sinaga ülkesini alarma geçirdi
Endonezyalı öğrenci, İngiltere'de onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapis cezası almıştı.

İngiltere'de onlarca erkeğe tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Endonezya vatandaşı Reynhard Sinaga, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Manchester'da görülen davada 36 yaşındaki doktora öğrencisi, 136'sı tecavüz, toplam 159 cinsel saldırıdan suçlu bulundu. Sinaga'nın kulüp ve bar çıkışlarında erkekleri evine davet ettiği ve sonra ilaçla uyuttuğu bu kişilere tecavüz ettiği, ayrıca tecavüzleri videoya kaydettiği belirtiliyor.

Duruşmada yargıç, İngiltere'ye 12 yıl önce gelen Sinaga'nın 30 yıl boyunca şartlı tahliye başvurusu yapamayacağını açıkladı.

 

'Ülke tarihinin en azılı tecavüzcüsü' 

Reynhard Sinaga bir dizi başka cinsel saldırı suçundan geçen yıl da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

Ancak yargıç devam eden diğer soruşturmaları etkileyebileceği gerekçesiyle duruşmalara yayın yasağı getirmişti.

Bir yargıcın "İngiltere tarihinin en azılı tecavüzcüsü" dediği Sinaga, kurbanlarından birinin ayılıp polisi aramasıyla 2017'de yakalandı.

Polis yetkilileri, evinde çok sayıda kimlik kartı, çalıntı telefon ve saat bulunan Sinaga'nın işlediği suçların 10 yıllık bir dönemi kapsadığını söylüyor.

 

ÜLKESİ ALARMA GEÇTİ 

Sinaga'nın İngiltere'deki seri tecavüzlerle gündeme gelmesi eşcinselliğin yasak olduğu ülkesinde deprem etkisi yarattı.

Ailesinin yaşadığı Depok şehrinde bulunan Java adasında yetkililer, LGBT davranışının yayılmasını önlemek için evlere baskın düzenleme emri verdi.

Belediye başkanı kentin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Önleme çabaları ailelerin dayanıklılığını güçlendirmek ve özellikle çocukları korumaktır." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı olayla ilgili endişelerini dile getirip baskınlarda "Depok şehrinde Manchester'a benzer şeyler yaşanmaması için" emir verdiğini ifade etti.

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