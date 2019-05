TECAVÜZ ETTİĞİ KADINLARLA ANLAŞMA YAPTI

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein'in avukatları, ünlü ismi taciz ve tecavüzle suçlayan iki kadınla 44 milyon dolarlık anlaşmaya gidildiğini açıkladılar.

Çoğunun ünlü isimlerden oluştuğu 75 kadın tarafından cinsel taciz, tecavüz ve saldırı ile suçlanan Harvey Weinstein'ın, para ile daha önce istismar ettiği iki kadınla anlaştığı öğrenildi. Çığlık, Korkunç Bir Film, Kill Bill gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Weinstein, şimdi de halk arasında rüşvet vermek ile suçlanıyor.

Harvey Weinstein'ın avukatları, ünlü yapımcının, şikayetçi kadınlardan ikisiyle milyonlarca dolarlık bir uzlaşmaya vardığını açıkladı ancak bu olay şu anda resmiyete dönüşmedi. Ayrıca uzlaşmada, kadınlara anlaşmazlığın mahkeme dışında çözümü karşılığında tazminat olarak toplam 44 milyon dolar ödeneceği kaydedildi.

Kendi şirketinden kovulmuştu: 75 kadın tarafından suçlanan ve Haziran ayında bu kadınlardan ikisinin şikayetleri üzerine açılan davada New York'da mahkeme önüne çıkması beklenen Weinstein, bu suçlamaların ortaya çıkmasının ardından kendi şirketinden kovulmuştu.

Peki Harvey Weinstein kimdir?

67 yaşındaki Weinstein Hollywood'un en ünlü yapımcılarından biri ve Shakespeare in Love, The King's Speech ve The Artist gibi filmlerde imzası bulunuyor.1970'lerde Miramax şirketini kuran Weinstein'in yapımında yer aldığı filmlerden 81'i Oscar ödülleri almıştır.

005 yılında Miramax'tan ayrılan ünlü yapımcı, kardeşi ve ortağı Bob ile birlikte Weinstein Co şirketini kurmuş ve Hollywood'un en güçlü isimlerinden biri haline gelmişti.Ancak hakkındaki cinsel taciz ve saldırı iddialarının çığ gibi büyümesi Weinstein'in hayatını değiştirdi.Weinstein kurucusu ve ortağı olduğu Weinstein Co şirketi kendisini işten çıkardı ve iflasını ilan etti.

Hareket başlatılmıştı: Ünlü Hollywood isimlerinin Weinstein hakkındaki cinsel taciz iddialarını ortaya atması sosyal medyada #MeToo (SenDeAnlat) diye bilinen ve kadınları cinsel taciz karşısında susmamaya çağıran bir ifşa kampanyasına dönüşmüş, hayatın farklı alanlarında öne çıkmış bir çok isim hakkında iddialar dile getirilmişti.