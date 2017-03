Tecavüz edeceklerdi

Kardashian, Paris Moda Haftası'nın konuğu olduğu 2016 Ekim ayında yaşadığı soygun girişimini, tüm ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovunda anlattı.

Kanye West ile evliliğinden iki çocuğu olan 36 yaşındaki Kardashian soygun gecesi yaşadıklarını şöyle anlattı: "İçlerinden biri bacaklarımı tutuyordu, ben de korkudan ne yapacağımı bilmez bir haldeydim, üzerimde kıyafetlerim de yoktu. Beni yatağın önüne doğru çekti ve işte o an 'Tamam, bana tecavüz edecekleri an bu' dedim kendi kendime. Kendimi zihinsel olarak bu korkunç gerçeğe hazırlamıştım ki sonrasında vazgeçti.



Bacaklarımı bantladı ve elindeki silahı kafama doğrulttu. O an dua etmeye başladım. Kardashian, o gece yaşadıklarını anlatmayı şu şekilde sürdürdü: "Kourtney'nin yatağın üzerindeki cansız bedenimi gördüğünde nasıl hissedeceğini düşündüm. Sonrasında onlara 'Bizi öldürecek misiniz?' diye sordum. 'Bir bebeğim ve ailem var lüften yaşamama izin verin' diye onlara yalvardım. Ancak beni anlamıyorlardı. Onlara paramın olmadığını söyleyince, beni koridora sürüklediler o zaman adamların elindeki silahı da net bir şekilde gördüm. Silaha ve merdivenlere baktım. Beni arkamdan vurup atabilirlerdi. O sırada kaçmak için kendime fırsat arıyordum ancak bu durumdan kurtulabileceğime dair hiçbir belirti yoktu. " "Hırsızlar beni daha sonra balkona çıkardı ellerim ve ayaklarım bağlıydı. Bu sırada hırsızlardan iki tanesinin Fransız polisi gibi giyindiğini gördüm. Moda tasarımcısı arkadaşım Simone kendisini tuvalete kilitleyip kardeşlerimi aramasa belki de hayatta olmazdım." Kim Kardashian, başına gelen bu korkunç olayın ardından polis soruşturmasının ilerlemesini bile beklemeden özel jetiyle ABD'ye dönmüştü.



O korkunç geceye ilişkin çeşitli spekülasyonlar da yapılmıştı. Kimileri, TV'deki programın düşen reytinglerini yükseltmek için ailenin böyle bir plan kurduğunu, soygun girişiminin gerçek olmadığını ileri sürmüştü. Kardashian'ın kaldığılüks otelin güvenlik uzmanı da aynı görüşü savunmuştu. Uzman "Bu ya binanın içerisinde birinin işi ya da bir reklam malzemesi. Çünkü bina çok güvenli. Birileri bu beş adama para verip Kardashian yalnızken binanın içine almış olmalı" yorumunu yaptı.