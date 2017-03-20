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Tecavüz edeceklerdi
Kardashian, Paris Moda Haftası'nın konuğu olduğu 2016 Ekim ayında yaşadığı soygun girişimini, tüm ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovunda anlattı.
Kardashian, Paris Moda Haftası'nın konuğu olduğu 2016 Ekim ayında yaşadığı soygun girişimini, tüm ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovunda anlattı. Kardashian bu sırada gözyaşlarını da tutamadı.
"İçlerinden biri bacaklarımı tutuyordu, ben de korkudan ne yapacağımı bilmez bir haldeydim, üzerimde kıyafetlerim de yoktu. Beni yatağın önüne doğru çekti ve işte o an 'Tamam, bana tecavüz edecekleri an bu' dedim kendi kendime. Kendimi zihinsel olarak bu korkunç gerçeğe hazırlamıştım ki sonrasında vazgeçti.
Kim Kardashian, başına gelen bu korkunç olayın ardından polis soruşturmasının ilerlemesini bile beklemeden özel jetiyle ABD'ye dönmüştü.
Etiketler: Kim Kardashian
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