TECAVÜZ DAVASI SONLANDI!

Brezilya polisi, ünlü futbolcu Neymar hakkındaki tecavüz soruşturmasının delil yetersizliğinden kapatıldığını açıkladı.

Sao Paulo Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada davanın askıya alındığı, nihai kararı savcıların vereceği duyuruldu.

Soruşturma, Brezilyalı model Najila Trindade'in, Neymar'ın Mayıs'ta Paris'teki bir otelde kendisine tecavüz ettiği iddiasından sonra başlatılmıştı.

Brezilya milli takımının ve Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübünün yıldız oyuncusu suçlamaları reddetmişti.

Neymar, Trindade'in kendisinden para koparmaya çalıştığını öne sürmüştü.

INSTAGRAM HESABINDAN 7 DAKİKALIK VİDEO YAYINLADI

Neymar'ın sözcüsü, polisin soruşturmayı kapama kararı hakkında yorum yapmadı. Dava Brezilya'da büyük yankı yaratmıştı.

Neymar Haziran ayında Instagram'da yayımladığı 7 dakikalık bir videoda tecavüzle suçlandığını açıklamıştı. Ünlü futbolcu videoda "Hiçbir şey olmadığını kanıtlamak için bunu kamuoyuna açıklamak zorundayım" demişti.

27 yaşındaki Neymar, WhatsApp'ta da kendisini suçlayan kadına ait olduğunu söylediği fotoğrafları paylaşmıştı.