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Tebrikler Ramil Guliyev!

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Tebrikler Ramil Guliyev!
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Ramil Guliyev, istediği rekoru kıramadığını ama çok mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyona rekoruyla altın madalyanın sahibi olan milli atlet, yarışın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Organizasyonda istediği rekoru kıramadığını belirten Ramil Guliyev, "Çok mutluyum. Şampiyona rekoru oldu. Avrupa rekoru kırmak istiyordum. İnşallah o da olur. Birkaç yarışımız daha var. Dünyada bir sporcu yok ki olimpiyatlardan madalya almak istemesin. Biz de çok istiyoruz ve çalışıyoruz. İnşallah da 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan güzel güzel sarı madalyalarla ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışın ardından kendisini arayarak tebrik ettiğini aktaran milli atlet, "Bizden 4x100 metre bayrak yarışından da madalya bekliyor. İnşallah bunu da yaparız. Bize dikkati çektiği için Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Hamza Yerlikaya ise elde ettiği başarıdan dolayı Ramil Guliyev'i tebrik ederek, "Ramil, bizi tarihi bir geceye şahit etti. Yarıştan sonra sahadan çıkar çıkmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında telefonla bağlandı. Ramil'e güzel dileklerini iletti. Ülkemize böyle güzel bir anı yaşattığı için Ramil'e teşekkür ediyoruz. Emek veren Gençlik ve Spor Bakanımıza, Genel Müdürümüze ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a çok teşekkür ediyorum. Ülkemize armağan olsun." şeklinde görüş belirtti.

 

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