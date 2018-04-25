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TCMB Faiz Kararını Açıkladı

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TCMB Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sona erdi. Piyasaların merakla beklediği toplantı sonucuna göre Merkez Bankası politika faizini yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu.

Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oran ise arttırıldı. GLP, 12.75'ten 13.5'e çıkarıldı. Dolar ise faiz kararı sonrası, 4.07 seviyesinden 4.0355 seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu  2018'in üçüncü toplantısında faiz artışına gitti. Para Politikası Kurulu, geç likidite penceresinde 75 baz puan artışa gitti.

PPK, Marjinal fonlama oranını yüzde 9,25, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu.

TEMEL AMAÇ FİYAT İSTİKRARI

Açıklama metninde şu ifadeler kullanıldı: "Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."

BEKLENTİLER BÖYLEYDİ

Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankette tüm katılımcılar Nisan'da faiz koridorunun alt bandı ve politika faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.

Yine ankete katılan 15 kurumun üçü önümüzdeki hafta ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12.75'te sabit kalmasını, dördü 25 baz puan artırılmasını, beşi 50 baz puan artırılmasını, üçü 75 baz puan artırılmasını bekliyordu.

MART TOPLANTISINDA NE YAPMIŞTI?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Mart ayı toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 ve Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranı yüzde 12,75 seviyesinde sabit bırakmıştı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 7 HAZİRAN'DA

Merkez Bankası, 30 Nisan Pazartesi günü enflasyon raporunu kamuoyuna açıklayacak. Mayıs ayında PPK toplantısı yok. Bir sonraki PPK toplantısı 7 Haziran’da olacak.

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