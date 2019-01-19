TC vatandaşlığını hak etmiş Suriyeliler oy kullanabilecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabileceğini belirtti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlar şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabilecek. Bu sayede oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk.

(31 Mart seçimleri) Seçim günü 547 bin kolluk personelimiz görev başında olacaktır.

Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir.



Adres bilgileri eksik olan 363 bin kişiden 64 bini bilgilerini güncelledi.