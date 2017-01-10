TBMM'DEKİ TARİHİ OYLAMANIN SONUCU BELLİ OLDU!

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi için yapılan oylama sonuçlandı.

Oylamada 480 milletvekilinden 338'i evet, 134'ü hayır oyu kullandı. Oylardan 2'si çekimser, 5'i boş, 1'i geçersiz sayıldı. Bu sonuçla birlikte 330 olan oy barajı aşılarak Yeni Anayasa Değişikliği Teklifi'nin TBMM'de görüşülmesi kabul edildi.

BAHAR ATAKAN | ANKARA

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi için yapılan oylama sonuçlandı. Oylamada 480 milletvekilinden 338'i evet, 134'ü hayır oyu kullandı. Oylardan 2'si çekimser, 5'i boş, 1'i geçersiz sayıldı. Bu sonuçla birlikte 330 olan oy barajı aşılarak Yeni Anayasa Değişikliği Teklifi'nin TBMM'de görüşülmesi kabul edildi.1'İNCİ MADDE GÖRÜŞMELERİ YARIN BAŞLAYACAK

Oylama sonuçlarının açıklamasının ardından verilen 5 dakikalık aranın ardından yarın saat 15.00'da toplanmak üzere Meclis’te birleşim kapandı. 1'inci madde üzerindeki görüşmeler yarın TBMM'de başlayacak.BAŞBAKAN YILDIRIM'A YOĞUN İLGİ

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, sık sık milletvekillerini, Başkanlık Divanı kürsüsünün ve kabinlerin önünü boşaltmaları için uyardı. Aydın, TBMM İdare Amirleri ve Katip Üyeler dışında kimsenin kürsü önünde olmamasını isteyerek, "Oylamanın gizliliği ilkesine hep birlikte riayet ediyoruz. Hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Aydın ve divan üyeleriyle tokalaştıktan sonra oyunu kullandı. Bu arada, Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti'li milletvekillerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Milletvekilleri, Yıldırım ile fotoğraf çektirdi.