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TBMM'de Koronavirüs Önlemi

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TBMM'de Koronavirüs Önlemi
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meclis'e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştır. Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere bugünden itibaren hayata geçirilmeye başlanmıştır"

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse karşı alınabilecek önlemler konusunda gelişmelerin yakından takip edildiği, Türkiye'de vaka görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak tedbirlerin hayata geçirildiği belirtildi. Bu kapsamda, ilk etapta dezenfektanların ortak kullanım alanlarına yerleştirildiği ardından Genel Kurul Salonu başta olmak üzere sık kullanım alanlarının ilaçlanarak, dezenfektasyon işlemi yapıldığı kaydedildi. 

'GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI 5 BİN'

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un milletvekillerine yazı göndererek, ziyaretçi kabullerini mümkün olduğunca ertelemeleri ve yurt dışı seyahatine gidenlerin de 14 gün boyunca Meclis'e gelmemelerini istediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bütün bu tedbirlerin alınmış olmasına rağmen, yıllık ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiği TBMM yerleşkesine günlük gelen ziyaretçi sayısı 5 bin civarında olmakta, yoğun günlerde bu sayı 10 binin üzerine çıkabilmektedir. Türkiye’nin her bölgesinden Meclis’e gelen ziyaretçilerin geri dönüşlerinde olası bir riski kendi bulundukları ortamlara taşımalarının, vatandaşlarımız açısından daha büyük bir riski de beraberinde getirebileceği öngörülmektedir. Bu bakımdan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te ziyaretçilere randevuların bir süreliğine ertelenmesi konusunu Sağlık Bakanıyla istişare ederken, partilerin Meclis Grup Başkanvekilleriyle görüşmüş, dün gece de TBMM İdare amirleriyle bir toplantı gerçekleştirmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonunda, Meclis’e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştır. Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart’ta tekrar değerlendirilmek üzere bugünden itibaren hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu süre içinde Meclis çalışmalarımız devam edecek, Meclis personeli de görevlerini sürdüreceklerdir. Yine bu süreçte alınması gereken ilave tedbirler de Sağlık Bakanlığımızla koordineli olarak değerlendirilecektir."

Öte yandan TBMM Başkanı Şentop'un bugün planlanan Edirne programının da iptal edildiği öğrenildi.

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