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TBMM'de "Köpek Giremez" Yazılı Afiş Gerginliği!

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TBMM'de "Köpek Giremez" Yazılı Afiş Gerginliği!
TBMM'de başkanlık sistemi görüşmeleri dünkü kavganın ardından yeniden başladı. AK Parti'li bazı milletvekillerinin üzerinde "Dikkat! Köpek giremez" yazılı kağıtlar göstermesi CHP'lilerin tepkisini çekti.

TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesinin görüşüleceği oturum gergin başladı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın, bugünkü bileşimi açmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesiyle ilgili 6. madde görüşmeleri başladı.
AK PARTİ'Lİ KADIN VEKİLLERDEN "KÖPEK GİREMEZ" YAZILI PANKART

Gündemle ilgili konuşmalar sürerken, dün gece yarısı Meclis genel kurulunda Ak Parti'li bir milletvekilinin çıkan kavga sırasında bacağının ısırılması iddiasıyla ilgili tartışmalar başladı. Bu sırada AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, üzerinde köpek resmi de bulunan 'Köpek Giremez' yazılı pankartları basın locasına doğru kaldırdı

TARTIŞMA ÇIKTI

Milletvekillerinin kaldırdığı pankartlar, muhalefet ve iktidar partileri arasında sözlü tartışmalara neden oldu.

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