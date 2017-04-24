TBMM'de ilginç anlar... Bacak bacak üstüne attı, böyle uyarıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün TBMM’de düzenlenen özel oturumda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Özel oturuma davet edilen diplomatlar locada görüşmeyi izlerken bacak bacak üzerine atınca, bir görevli tarafından uyarıldılar.

Genel Kurul'da konuşmalar yapılırken locada Meclis görüşmelerini izleyen ve bacak bacak üstüne atan diplomatlar uyarıldı.

Diplomatların yanına giden bir görevli art arda bacak bacak üstüne atan yabancı davetlileri uyardı.

O anlar ise saniye saniye Hürriyet foto muhabiri Selahattin Sönmez'in objektifine yansıdı.

Bacak bacak üstüne attığı için uyarılan bir diplomatın, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries olduğu öğrenildi. Fries’in 29 Ağustos 2015'te Türkiye'de göreve başladığı belirtildi.

TBMM iç tüzüğünde ise dinleyicilerin bacak bacak üzerine atamayacağına dair herhangi bir ibare bulunmadığı görüldü.

TBMM içtüzüğünde dinleyiciler ile ilgili düzenlemenin bulunduğu 169. Madde şöyle:

Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet içinde oturmak zorundadırlar.Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış yahut herhangi bir hareketle kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar.Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından hemen dışarı çıkarılırlar.

http://www.hurriyet.com.tr/tbmmde-bacak-bacak-ustune-atma-uyarisi-40436645