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TBMM’de ikinci tur sona erdi!

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TBMM’de ikinci tur sona erdi!
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi için ilk tur oylama yapıldı. Oylar sayıldı.

TBMM Başkanlık seçimi 1.tur sonuçları belli oldu. 

Adayların aldıkları oylar şöyle:

Binali Yıldırım: 331

Erdoğan Toprak: 134

Meral Danış Beştaş:65

Hayrettin Nuhoğlu: 43

Cihangir İslam: 3

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te toplandı ve parlamentonun 28. Başkanlık seçimi gerçekleştiriliyor.

2. TUR SONUÇLARI
584 milletvekili katıldı.

AK Parti ve MHP'nin adayı Binali Yıldırım: 336
CHP'nin adayı: Erdoğan Toprak: 131
HDP'nin adayı Meral Danış Beştaş: 65
İyi Parti'nin adayı Hayrettin Nuhoğlu: 42
Saadet Partisi'nin adayı: Nazım Cihangir İslam: 4

İLK TURDA 400 OY ALMAK GEREKİYOR

Meclis Genel Kurulu, başkanlık seçimi için bugün saat 14.00’te toplandı. Anayasa’ya göre gizli yapılan oylamada seçilmek için ilk iki turda 400, üçüncü turda 301 oy almak gerekiyor.

MHP dışındaki tüm partiler ilk turlarda kendi adaylarıyla yarıyor. TBMM Başkanlığı için AK Parti’den Binali Yıldırım, CHP’den İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP’den Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu aday gösterildi.

 

 

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