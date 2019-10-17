TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, hastanelik oldu!

Genel Kurul'da gündem dışı söz almak isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye kürsüden değil yerinden söz verdi. Karara sinirlenen Destici, "Kobani’de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz" diyerek Sancar'a tepki gösterdi.

MECLİS’TE TANSİYON YÜKSELTEN ‘HAİN’ TARTIŞMASI!

Meclis'te oturumu yöneten TBMM Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar, dünkü Genel Kurul'da gündem dışı söz almak isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye kürsüden değil yerinden söz verdi. Karara sinirlenen Destici, "Kobani’de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz" diyerek Sancar'a tepki gösterdi. Destici'nin bu sözleri üzerine oturuma ara veren Sancar, Destici'yi Genel Kurul'dan dışarı çıkardı. İlerleyen saatlerde tansiyonu yükselen ve TBMM revirinde ilk müdahalesi yapılan Sancar tansiyonu düşmeyince ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Dün gerçekleştirilen Meclis Genel Kurulu’nda milletvekilleri Barış Pınarı Harekâtı ve uluslararası gelişmeler konusunda İç Tüzük'ün 59'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereğince gündem dışı konuşma isteminde bulundu. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili ve HDP Milletvekili Mithat Sancar, Meclis’te grubu bulunan partilerin kürsüden konuşma izni verdi.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, grup başkanı ve başkanvekilleriyle yaptığı görüşmelerde, grubu bulunmayan diğer parti mensuplarına 59. maddeye göre söz vermenin İçtüzük uyarınca doğru olmayacağı görüşünün iletildiğini belirterek, 60. maddeye göre yerlerinden söz verilmesi gerektiğini ifade etti.

‘BURADA DA HAİNLİK YAPIYORSUNUZ’

Bunun üzerine daha önce söz isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Destici’nin bu sözlerine önce milletvekilleri daha sonra da TBMM Başkanvekili Mithat Sancar tepki gösterdi. Sancar, “Başkanlık Divanı’na hakaret suçtur. Siz burada Başkanlık Divanı’na hakaret etmekle Anayasa'ya, İçtüzük'e ve Meclis’e hakaret ediyorsunuz. Lütfen yerinize oturun! Size ceza vermek zorunda kalırım.” diyerek Destici’yi uyardı. Destici’nin konuşmasını sürdürmei üzerine Sancar, “Şu anda bir disiplin suçu işlenmektedir. Birleşime beş dakika ara veriyorum ve kendisinin salondan çıkarılmasını idare amirlerinden istiyorum.” diyerek Destici’yi Genel Kurul’dan dışarı çıkardı.

TANSİYONU YÜKSELEN SANCAR, HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın ardından TBMM Genel Kurul'unda Yargı Paketi görüşmeleri devam ederken, oturumu yöneten Sancar, kendisini iyi hissetmediği için oturuma ara verdi. Tansiyonu yükselen Sancar'a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Sancar, müdahaleye rağmen tansiyonunun inmemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Meclis Başkanvekili MHP'li Celal Adan, Sancar'ın yerine Genel Kurul oturumunu yönetmek üzere görevi devraldı. Adan’ın, asker selamı vererek görevi devralması dikkat çekti. Yargı Paketi üzerindeki görüşmeler, Genel Kurul'da devam etti.

‘HAİN TARTIŞMASI’ MECLİS TUTANAKLARINA ŞÖYLE YANSIDI:

BAŞKAN (MİTHAT SANCAR) – Değerli milletvekilleri, biraz önce Grup Başkanı ve başkan vekilleriyle yaptığım görüşmelerde diğer grubu bulunmayan parti mensuplarına 59'a göre söz vermenin İç Tüzük uyarınca doğru olmayacağı görüşü iletildi, ben de istişarelerde bulundum, evet, bunun bir İç Tüzük ihlali olacağı ortada. Dolayısıyla sizlere 59'a göre değil, yerinizden 60'a göre söz vermem gerekiyor.

Oturma sırasına göre Sayın Erkan Baş, buyurun.

ERKAN BAŞ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Değerli Başkan.

MUSTAFA DESTİCİ (Ankara) – İşte, Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Bu ne demek ya! Ne diyorsun sen! (HDP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Bakın, bir dakika, durun. Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanına hakaret suçtur.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Saygılı ol!

BAŞKAN – Siz burada Başkanlık Divanına hakaret etmekle Anayasa'ya, İç Tüzük'e ve Meclise hakaret ediyorsunuz.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Meclis Başkanı var şu anda.

BAŞKAN – Lütfen yerinize oturun!

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Ceza uygulansın.

BAŞKAN – Lütfen yerinize oturun! Size ceza vermek zorunda kalırım.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Ceza vermek zorundayız.

BAŞKAN – Zorundayım. Evet, şu anda bir disiplin suçu işlenmektedir, kendisini…

MUSTAFA DESTİCİ (Ankara) – Sen işini yapmıyorsun, ondan sonra nasıl orada oturuyorsun!

BAŞKAN – Susmanız gerekiyor! Birleşime beş dakika ara veriyorum ve kendisinin salondan çıkarılmasını idare amirlerinden istiyorum.