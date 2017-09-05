TBMM Başkanı Kahraman Ovit Tüneli'ni inceledi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir İlçesi arasındaki Ovit Dağı'nda yapımında sona gelinen 14.3 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun, dünyanın en uzun 3'üncü çift tüplü karayolu tünel inşaatında incelemelerde bulund

Kurban Bayramı tatili için memleketi Rize'nin İkizdere İlçesi Tulumpınar Köyü'ne gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bu sabah Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal, Hikmet Ayar, İkizdere Belediye Başkanı Hasan kösoğlu, Karayolları 10'uncu Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ile birlikte Erzurum'un İspir ilçesine geçti burada Ovit Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Araçlarla tünele giren heyette bulunanlar bir süre ilerledikten sonra da araçlardan inerek inşaatı gezdi. Baret takan ve yelek giyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi de aldı.

TBMM Başkanı, Ovit Tüneli'nin içinden bir baştan diğer bir başa geçtiklerini belirterek bunun kendisi için büyük bahtiyarlık olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde tünelin temel atma törenine de katıldığını hatırlatan Kahraman, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız yalnız açılışlara katılıyor fakat bu projenin önemi nedeniyle temel atma törenine de katılmıştı. Fevkalade bir eser meydana gelmiş. Bütün emek verenler ve başarıyı sağlayanlardan Allah razı olsun. Hepsini tebrik ediyoruz. Bu tünel ve yol hadisesi çok güzel bir faaliyet. Bayındırlık eski bakanı sadrazam Halil Rıfat Paşa'nın 'Gidemediğin yer senin değildir' sözü vardır. Bir yerin bizim olmasını istiyorsak gidebilmeliyiz. Benim köyüm olan İkizdere Tulumpınar'da çok kişi bu dağda donarak hayatını kaybetti. Soğuk geldi mi bir uykuya dalıp gidiyorsunuz. Bu tünelin çok yönlü faydası var."

"TÜRKİYE İLERLİYOR, GELİŞİYOR"

Türkiye'nin her tarafının otoyollarla çevrilmesinin meydana getireceği canlılıkla kalkınmanın da sağlanacağını vurgulayan Kahraman, şöyle dedi:

"Türkiye ilerliyor, gelişiyor. Bu gelişmeyi ve ilerlemeyi durdurmak için tuzaklar var. En yakını 15 Temmuz'dur. Rahmetle andığımız şehitlerimizdir. Biz yolumuza devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Durmak yok yola devam. Mani olamayacaklar. Gelişeceğiz ve tarihi misyonumuzu ifa noktasında elimizden geleni yaparak o noktaya ulaşacağız."

Kahraman ve beraberindekiler tünel içerisinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

OVİT TÜNELİ

Rize'nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı geçidinde yapımında sona gelinen 14. 3 kilometrelik Ovit Tüneli, Türkiyenin en uzun, dünyanın 4üncü uzun çift tüplü tüneli olacak. Ovit projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devletinin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. Kazma ve küreklerle yol yapımının başlanan bölgeye Rizeliler gruplar halinde gönderildi. Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Ovit Tünel projesi ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın Başbakanlığı döneminde gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı.

12 AY BOYUNCA ULAŞIM SAĞLANACAK

Tünelin giriş kotu 2054, çıkış kotu ise 2260 metre olacak. Makyol İnşaat tarafından yapılan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olacak olan Ovit Tüneli'nin tamamlanmasıyla Rize- Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısalacak ve 12 ay boyuna kesintisiz sağlanacak. Kış şartları nedeniyle ulaşımın aksadığı Ovit Dağı geçidinde yapılacak tünel sayesinde Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri birbirine bağlanacak.11 Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Ovit tünelinde ışık göründü töreni yapılmıştı. Aydınlatma ve mekanik aksamlarının yapımı süren Ovit Tünelinin yılsonunda tek tüpünün trafiğe açılması planlanıyor.