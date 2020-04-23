TBMM 100 yaşında! Devlet erkânı Ata’nın huzuruna çıktı

TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü corona salgını nedeniyle buruk kutlanıyor. 100. yıl kutlamaları kapsamında planlanan büyük etkinlikler iptal edilirken bazıları da ertelendi.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet TBMM'deki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Buradaki törenin ardından heyet Anıtkabir'e geçerek Ata'nın huzuruna çıktı. Heyet son olarak Ulus’taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma töreni gerçekleştirdi



Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde (TBMM) düzenlenen resmi törenle başladı.

Kutlamalar kapsamında, ilk olarak TBMM’deki Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Meclis’e döndü.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkânı Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı.

Foto: İHA

ANITKABİR’DEKİ TÖREN DEVLET ERKÂNI İLE SINIRLANDIRILDI

Geçtiğimiz yıllarda on binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Anıtkabir, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle devlet erkânının katıldığı resmi törenle sınırlı kaldı. Resmi törenler dışında, yasak kapsamında bulunmayan vatandaşlar da gün içerisinde Anıtkabir'e alınmayacak.

TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve partililer de Anıtkabir’deki törene katıldı. Foto: İHA



Anıtkabir ziyaretine TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve çok sayıda siyasi katıldı.