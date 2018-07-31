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TBF'den Eskişehir Basket'e ceza

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TBF'den Eskişehir Basket'e ceza
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı alan Eskişehir Basket Kulübünün başkan ile yöneticilerine para ve hak mahrumiyeti cezaları verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Eskişehir Basket Kulübünün başkan ve yöneticilerine, Türk basketbolu ile TBF'nin saygınlığını zedeleyebilecek bir karar almaları nedeniyle disiplin kurulu tarafından ceza verildiği paylaşıldı. 

TBF Disiplin Kurulunun, kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu ile yöneticiler Öcal Murat Sürel, Celalettin Kesikbaş, Osman Refik Karaçay, İlhan Yener, Ömer Benli, Can Kurt, Alper Özsoy, Murat Gürsengil ve Murat Yıldız'a 40'ar gün hak mahrumiyeti ile 90'ar bin lira para cezası verdiği ifade edildi.

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