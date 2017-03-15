Tayyip için dua ediyorum

Vatan Partisi yöneticilerinden Yaşar Okuyan, "Ben hasta yatağımda Tayyip Erdoğan için dua ediyorum." dedi.

Karaciğerini kaybettikten sonra nakil yapılarak yeniden eski sağlığına kavuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı ve Vatan Partisi yöneticilerinden Yaşar Okuyan, hasta yatağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua ettiğini söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın "Haber Merkezi" isimli programında konuşan Yaşar Okuyan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Amerika'nın yeni tezgahında görev beklediklerini ileri sürerek, "Ben hasta yatağımda Tayyip Erdoğan için dua ediyorum" diye konuştu.

OKUYAN: "GÜL VE DAVUTOĞLU AMERİKA'NIN YENİ TEZGAHINDA GÖREV BEKLİYORLAR"

Yaşar Okuyan, "David'in oğlu. Süper zekalı bir adam. Stratejik derinlik. Bir derinlik yaptı, Allah Allah içinden çıkamıyoruz. Abdullah Gül de, Davutoğlu da Amerika'nın yeni tezgahında görev bekleyen insanlar. Bir taraftan Tayyip Erdoğan'ı götürmeye çalışıyor Amerika. Attan memnun, süvariyi değiştirecek. Bunun tezgahını, Abdullah Gül, Davutoğlu, Babacan gibilerle yapmaya çalıştılar" dedi.

OKUYAN: "TAYYİP ERDOĞAN İÇİN HASTA YATAĞIMDA DUA EDİYORUM"

Yaşar Okuyan'ın programda yaptığı açıklamaların özeti şöyle:

"Ben hasta yatağımda Tayyip Erdoğan için dua ediyorum. 15 Temmuz'dan itibaren tezgah kuruluyor. Türkiye'yi istila planı. Süvariyi değiştirip yerine yeni, Türkiye'nin en az 15-16 tane vilayetini parçalayıp Kürt devletlerine kapaklanacak, Barzani'ye kapaklanacak proje getiriyorlar. Tayyip Erdoğan FETÖ ve PKK'nın bu ülkenin varlığına yönelmiş tehlikeler olduğunu görüyor ve bunlarla mücadele ediyor. Tayyip Erdoğan'a bir şey olsa Türkiye iyice karışır ve Amerika, İsrail, İngiltere topraklarımıza çökecek. Kıbrıs dahil tamamen elimizden çıkacak."

KAYNAK: ODATV