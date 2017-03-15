  • BIST 89.857
  • Altın 143,487
  • Dolar 3,7210
  • Euro 3,9536
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Tayyip için dua ediyorum

»
Tayyip için dua ediyorum
Vatan Partisi yöneticilerinden Yaşar Okuyan, "Ben hasta yatağımda Tayyip Erdoğan için dua ediyorum." dedi.

Karaciğerini kaybettikten sonra nakil yapılarak yeniden eski sağlığına kavuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı ve Vatan Partisi yöneticilerinden Yaşar Okuyan, hasta yatağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua ettiğini söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın "Haber Merkezi" isimli programında konuşan Yaşar Okuyan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Amerika'nın yeni tezgahında görev beklediklerini ileri sürerek, "Ben hasta yatağımda Tayyip Erdoğan için dua ediyorum" diye konuştu.

OKUYAN: "GÜL VE DAVUTOĞLU AMERİKA'NIN YENİ TEZGAHINDA GÖREV BEKLİYORLAR"

Yaşar Okuyan, "David'in oğlu. Süper zekalı bir adam. Stratejik derinlik. Bir derinlik yaptı, Allah Allah içinden çıkamıyoruz. Abdullah Gül de, Davutoğlu da Amerika'nın yeni tezgahında görev bekleyen insanlar. Bir taraftan Tayyip Erdoğan'ı götürmeye çalışıyor Amerika. Attan memnun, süvariyi değiştirecek. Bunun tezgahını, Abdullah Gül, Davutoğlu, Babacan gibilerle yapmaya çalıştılar" dedi.

OKUYAN: "TAYYİP ERDOĞAN İÇİN HASTA YATAĞIMDA DUA EDİYORUM"

Yaşar Okuyan'ın programda yaptığı açıklamaların özeti şöyle:

"Ben hasta yatağımda Tayyip Erdoğan için dua ediyorum. 15 Temmuz'dan itibaren tezgah kuruluyor. Türkiye'yi istila planı. Süvariyi değiştirip yerine yeni, Türkiye'nin en az 15-16 tane vilayetini parçalayıp Kürt devletlerine kapaklanacak, Barzani'ye kapaklanacak proje getiriyorlar. Tayyip Erdoğan FETÖ ve PKK'nın bu ülkenin varlığına yönelmiş tehlikeler olduğunu görüyor ve bunlarla mücadele ediyor. Tayyip Erdoğan'a bir şey olsa Türkiye iyice karışır ve Amerika, İsrail, İngiltere topraklarımıza çökecek. Kıbrıs dahil tamamen elimizden çıkacak."

KAYNAK: ODATV

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Reina saldırısı davasıyla o davayla birleşti15 Mart 2017 Çarşamba 14:17
  • İstanbul'da dev operasyon: 'Giriş çıkışlar tutuldu'15 Mart 2017 Çarşamba 14:05
  • Orka Holding Yurt İçinde Büyümeye Devam Ediyor.15 Mart 2017 Çarşamba 12:45
  • Kuyu'ya ne oldu?15 Mart 2017 Çarşamba 12:40
  • Danıştay’dan çarpıcı Hakan Fidan kararı15 Mart 2017 Çarşamba 12:39
  • Umut Akyürek'ten eş destekli 'homoseksüel' çıkış!15 Mart 2017 Çarşamba 12:33
  • Okul müdürü aracında öldürülmüş halde bulundu!15 Mart 2017 Çarşamba 12:31
  • İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi!15 Mart 2017 Çarşamba 12:29
  • 'Kesik el' cinayetine müebbet hapis15 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Türk hacker Hollanda’yı hackledi!..15 Mart 2017 Çarşamba 12:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim