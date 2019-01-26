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Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek

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Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
Can güvenliği'nin olmadığını söyleyen Aytaç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Bir çok kez ölümle tehdit edildiğini, mal varlığının şantajla elinden alındığını, dolandırıldığını söyleyen Aytaç üst makamlara ulaştığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdiğini ancak sadece adalete başvurun şeklinde cevap geldiğini söyledi. "Üst makamlara ulaştım sayın cumhurbaşkanımıza mesaj gönderdim bu adam'ın beni öldürmekle tehdit ettiğini dolandırıldığımı anlattım ancak adalete başvurun diye bir yazı geldi sadece ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum  Sinan Furat beni öldürmekle tehdit ediyor süreç çok yavaş işliyor 3 tane avukatım var bir çok adliye de dosyam var ama hakimler takipsizlik kararı veriyor bir türlü sonuç alınamıyor Cumhurbaşkanımızın müdahale etmesini istiyorum benim can güvenliğim yok".  dedi.

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