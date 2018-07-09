  • BIST 99.371
  • Altın 185,910
  • Dolar 4,5812
  • Euro 5,3833
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAHaliç'te teknede yangın çıktı

Tayland'da 3 çocuk daha mağaradan çıkarıldı

»
Tayland'da 3 çocuk daha mağaradan çıkarıldı
Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan 3 çocuk daha kurtarıldı. Mağaradaki 4 çocuk ve antrenörleri kurtarılmayı bekliyor.

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan çocuklar ve antrenörlerini kurtarma operasyonu sürüyor.

Mağarada mahsur kalan çocuklardan 4'ü kurtarıldı
Kyodo'nun askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, bugünkü operasyonda mağaradan şu ana kadar 4 çocuk kurtarıldı.

Tham Luang Nang Non Mağarası'nda 4 çocuk ve antrenörlerinin kaldığı belirtildi.

Toplam 8 çocuk kurtarıldı
Dün ve bugünkü operasyonlarda mağaradan toplam 8 çocuk kurtarıldı. 

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı. 

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan’da uçak kazası: En az beş kişi yaşamını yitirdi28 Haziran 2018 Perşembe 16:01
  • Putin Erdoğan'ı Tebrik Etti25 Haziran 2018 Pazartesi 14:20
  • Ramazan Ateşkesi Bitti... 30 Ölü!20 Haziran 2018 Çarşamba 11:50
  • BM'den Filistin Kararı14 Haziran 2018 Perşembe 11:54
  • Nükleer tehdit mesajı: Bu gece rahat uyuyun!13 Haziran 2018 Çarşamba 14:24
  • Trump'tan Sert Sözler!11 Haziran 2018 Pazartesi 16:16
  • Dünyanın Gözü Bu Uçakta!10 Haziran 2018 Pazar 14:59
  • 3 Ülkeden ABD'ye Büyük Şok!06 Haziran 2018 Çarşamba 15:23
  • ABD'den vergi şoku!01 Haziran 2018 Cuma 11:28
  • Kanada'da Patlama!25 Mayıs 2018 Cuma 13:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim