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Tayfun Yürekleri Yaktı

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Tayfun Yürekleri Yaktı
Survivor'ın 6. bölümünde Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, çocukluğu ve babası hakkında bahsetti.

Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Surviver'da yarışıyor. Tahfun duygularını dile getirdi ve çocukluğuyla ilgi anılarını paylaştı.

"Çocukluğumdan beri ben babamı hiç tanımadım. Babamı ilk kez 7 yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Daha önce babamı hiç görmemiştim. Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıfa giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum. Sonuçta o benim babam. Benimle gurur duymasını isterdim. Bana Bursa'dan bir ev aldı. O evi alırken bana feragatname imzalattı. Ama ondan önce 'Gel istiyorsan sana bu evi almayayım. Benimle kal ve böyle bir şey yaşamayalım' dedi. Ben annemle kalmak istediğimi söyledim. O zaman da bana feragatname imzalattı. Zaten hayatımızdaki kopma noktası burası oldu. Aramızdaki bütün bağ bir imzayla bitti. Kopmamız orada oldu ve ondan sonra bir daha görüşemedik. Beni görmek istemedi. Babamın bir defa daha son kez bana sarılmasını çok isterdim."

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