Tatlıtuğ, dün Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ve oğulları Can ile EKAD'ın çalışmalarına destek verdi.
İHA'nın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korumaya alınmasının amaçlandığı projeye katıldı.Tatlıtuğ ve Dizer, 2 günlük kampta, kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp, denize ulaşmasını sağladı.Tatlıtuğ, Can’a kumu kazarken hareketlilik olduğunu ve kazdıkları noktada caretta caretta olabileceğini söyledi. Tam o sırada Tatlıtuğ’un eline gelen yavru caretta carettalar ekibi sevince boğdu. Can, yavruların sahilden yürüyerek denize ulaşmasını izledi.
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TATLITUĞ NE İÇİN SEFERBER OLDU?
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, nesli tükenmekte olan caretta caretta'lar için seferber oldu.
Tatlıtuğ, dün Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ve oğulları Can ile EKAD'ın çalışmalarına destek verdi.
Etiketler: kıvanç tatlıtuğ, kumsal, kaplumbağa
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