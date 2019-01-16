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Tatlıses'in acı günün de dostları yalnız bırakmadı "Beni yalnız bıraktın aney"

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Tatlıses'in acı günün de dostları yalnız bırakmadı "Beni yalnız bıraktın aney"
İbrahim Tatlıses'in dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlandı.

Leyla Tatlı, Zincirlikuyu Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.  Cenaze törenine sanat ve siyaset dünyasından bir çok isim katıldı. Cenaze namazı öncesinde İbrahim Tatlıses caminin önünde bulunan aracında taziyeleri kabul etti. Daha sonra annesinin tabutunun başına gelen Tatlıses kendisine getirilen bir sandalyede bir süre oturarak dua etti ve tekrar aracına döndü. 
ÇOK ZOR BİR GÜN SÖYLENECEK ÇOK BİR ŞEY YOK"
Törende İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, eski eşleri Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız taziyeleri kabul etti. 
Derya Tuna cenaze öncesi, “Ne söyleyeyim vay gidene" dedi. Dilan Çıtak ise "Çok zor bir gün söylenecek çok bir şey yok" diye konuştu.
Gülben Ergen, anne kaybetmenin çok zor olduğunu belirtirken Hülya Avşar da, “Her şekilde üzücü, mekanı cennet olsun" dedi. 
Eski bakanlardan Mehmet Ağar da, Tatlıses'e taziyelerini ilettikten sonra, “Böyle acı bir günde biz de acıyı paylaşmaya geldik. İbrahim bizim her acımız da yanımızda oldu. Allah sabır versin" şeklinde konuştu.
Orhan Gencebay ise “Anne deyince akan sular durur. Allah, İbo'ya ve ailesine sabır versin" şeklinde konuştu.

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