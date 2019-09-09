Medyafaresi.com'un haberine göre; Magazin Gazetecileri Derneği Ödül Töreni’nde Ahmet Kaya'ya yapılan linç girişiminin hatırlatılması üzerine, "Ahmet canımdı" diyen Tatlıses, "Orada değildim. Taksim Maksim'de sahnedeydim o gece. Gece 12'de sahneden indim ve sonra gittim geceye. Eğer ben orada olsaydım asla Ahmet'in linç edilmesine izin vermezdim. Önüne kalkan olurdum. Kellemi koyardım, yine korurdum onu. Olayların büyümesine müsaade etmezdim zaten en başta. Gurbete gitti sonra. Türkiye hasretinden öldü" diye konuştu.
Oysa ki, Tatlıses, o gece ödül töreninde olup, Savaş Ay tarafından Mahsun Kırmızgül'le barıştırıldığı o görüntüler tekrardan akıllar geldi.
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TATLISES'DEN, AHMET KAYA'YA SALDIRILDIĞI GECEYE DAİR OLAY AÇIKLAMALAR!
Magazin Gazetecileri Derneği'nin Ödül Töreni'nde Ahmet Kaya'ya yönelik yaplan saldırılara karşı, "orada olasaydım, Kelle mi koyardım" diyen İbrahim Tatlises'in o gece orada olduğu ortaya çıktı.
Medyafaresi.com'un haberine göre; Magazin Gazetecileri Derneği Ödül Töreni’nde Ahmet Kaya'ya yapılan linç girişiminin hatırlatılması üzerine, "Ahmet canımdı" diyen Tatlıses, "Orada değildim. Taksim Maksim'de sahnedeydim o gece. Gece 12'de sahneden indim ve sonra gittim geceye. Eğer ben orada olsaydım asla Ahmet'in linç edilmesine izin vermezdim. Önüne kalkan olurdum. Kellemi koyardım, yine korurdum onu. Olayların büyümesine müsaade etmezdim zaten en başta. Gurbete gitti sonra. Türkiye hasretinden öldü" diye konuştu.
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