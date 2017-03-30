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'Tatlım Tatlım' için sinema kapattılar

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'Tatlım Tatlım' için sinema kapattılar
'Tatlım Tatlım' filminin oyuncuları, filmi geçtiğimiz akşam dostlarıyla birlikte izledi. Hillside Etiler Deniz Private Cinecity Sineması'nda salon kapatan ekibin filmini izlemeye ünlü isimler de akın etti.

17 Mart'ta vizyona giren "Tatlım Tatlım" filminin ekibi, önceki gün filmi arkadaşlarıyla birlikte izledi. Filmin başrol oyuncularından Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak ve Fatih Artman'ın arkadaşlarının davetli olduğu konuklar Etiler Alkent Sitesi içindeki Daily News'de buluştu. Aralarında Ajda Pekkan, Gülse Birsel, Tolgahan Sayışman ve eşi Almadi Abazi, Murat Eken gibi birçok ünlü isim, Hillside Etiler Deniz Private Cinecity Sineması'ndaki özel gösterimde filmi hep birlikte izledi.

Gupse Özay'ın yanında sevgilisi Barış Arduç'un olmaması dikkat çekti. Özay, "Filmi izlemeyenlerle birlikte izleyeceğiz. Buraya gelen herkes beleşçi" diyerek espri yaptı. Filmdeki pek çok sahneyi kahkahalarla izleyen konuklar, film sonunda oyuncuları tebrik etti.

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