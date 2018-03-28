TATİLE ÇIKTILAR!

İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da vatandaşların cep telefonlarına “Krediniz onaylandı” ve “Bankalardan kredi çıkartabiliriz” yazılı mesajlar göndererek yaklaşık 2 milyon TL’lik vurgun yapan 70 kişilik çete çökertildi.

İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da vatandaşların cep telefonlarına “Krediniz onaylandı” ve “Bankalardan kredi çıkartabiliriz” yazılı mesajlar göndererek yaklaşık 2 milyon TL’lik vurgun yapan 70 kişilik çete çökertildi. 5 bin kişiyi dolandırdığı belirlenen çete elebaşı B.G., vurgun paralarıyla Mısır’da tatil yapmış.