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TATİLE ÇIKTILAR!
İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da vatandaşların cep telefonlarına “Krediniz onaylandı” ve “Bankalardan kredi çıkartabiliriz” yazılı mesajlar göndererek yaklaşık 2 milyon TL’lik vurgun yapan 70 kişilik çete çökertildi.
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