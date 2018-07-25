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Tatilde kavga ettiler!

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Tatilde kavga ettiler!
Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak ile birlikte annesinin Bodrum-Türkbükü’ndeki evinde tatil yapıyor. Sevgilisi Umut Evirgen ise Bodrum’da bir otelde kalarak Tuba Büyüküstün'e eşlik ediyor.

Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak ile birlikte annesinin Bodrum-Türkbükü’ndeki evinde tatil yapıyor. 

Sevgilisi Umut Evirgen ise Bodrum'da bir otelde kalıyor. Umut Evirgen önceki gün Tuba Büyüküstün'ün evinin önüne geldi ve aracının içinde 20 dakika bekledi. Daha sonra Tuba Büyüküstün dışarı çıktı. Önce kamera olup olmadığını kontrol etti ardından da araca doğru yöneldi.

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ayak üstü sohbet etti. Konuşma oldukça gergin geçti.Umut Evirgen tartışmanın ardından gaza basıp gitti. Tuba Büyüküstün, kızları Maya ve Toprak’ı, Umut Evirgen ile bir araya getirmedi. Büyüküstün, formda vücuduyla dikkat çekti.

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