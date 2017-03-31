Tatil sezonu açıldı!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir yıl önce evlendiği modacı eşi Başak Dizer'le birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Cesur ve Güzel'in Cesur'u Kıvanç Tatlıtuğ, modacı eşi Başak Dizer ile tatil için Bodrum'a gitti.

Tatlıtuğ, kendisine ait 'FinalCut 3' adlı 30 metrelik lüks yatını Gümüşlük Koyu'na demirledi.

Tatlıtuğ, akşamüstü ise bir kafede eşiyle yemek yedi.

Ertesi gün öğle saatlerinde ise Bodrum'da bir arkadaşı ile birlikte zodyak botla Çatal Ada'ya giden Tatlıtuğ, serbest dalış yaptı.

Zıpkınla yaklaşık 4 kilo balık avlayarak 4.5 saat suda kalan Tatlıtuğ'un, dönüşte botu kendisinin kullandığı görüldü.

Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ise spor kıyafetlerini giyerek Bodrum'daki bir 5 yıldızlı otelin fitness salonuna giderek yaklaşık 2 saat spor yaptıktan sonra yata geri döndü.

Profesyonel kaptanlık ve dalgıçlığı bulunan da bulunan Taltıtuğ, "Kısa bir tatil için Bodrum'a geldik, şansımıza hava çok güzeldi. Deniz keyfi yaptık, ama projeler ve çalışmalar devam ediyor. Bu nedenle İstanbul'a döneceğiz" dedi.