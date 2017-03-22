Sosyal medyada önceki gün akşam saatlerinde yayılan "Ankara'da hareketlilik var" mesajları, darbe paniğine yol açtı. "Darbe paniği" yaratan hareketliliğin tatbikat olduğu ortaya çıktı.

Çok sayıda hesaptan Ak Partili yetkililere yönelik, "Sokağa çıkalım mı?" twitleri atılırken, panik, Ak Partili Metin Külünk'ten gelen "Sakin olun, her şey kontrol altında" mesajına kadar sürdü. Ankara'daki hareketliliğin emniyetin tatbikatı olduğu ortaya çıktı. Ankara Emniyeti'nin olası bir kalmışma halinde kritik kişi ve kurumların nasıl korunacağı, polisin nasıl hareket edeceği konusunda tatbikat gerçekleştirdiği, tatbikat kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de araç desteği alındığı anlaşıldı.

Sosyal medyada önceki gün akşam saatlerinde, "Ankara'da hareketlilik var" mesajlarıyla başlayan panik, kısa sürede "darbe girişimi var" iddialarına dönüştü. Çok sayıda hesaptan, Ak Partili yetkililere sorular yöneltildi, "sokağa çıkalım mı?" diye soruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de personele belediyeden çıkılmaması talimatı verdiği iddiaları, endişenin büyümesine yol açtı. Twitter'da yayılan haberler üzerine ise bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Beştepe'ye giderek bölgede fotoğraf çekip nöbet beklediler.

Sakin olun

AK Parti İstanbul milletvekili Metin Külünk ise Twitter'dan açıklama yaparak durumun sakin olduğu bildirdi. Külünk mesajında, "Sakin olun değerli Kardeşlerim. Her şey kontrol altında" diye yazdı.

Tatbikat yapılmış

Hareketliliğin ise Ankara Emniyeti'nin olası bir kalkışma halinde kritik kişi ve kurumların nasıl korunacağı, hangi polisin nerede görev yapacağı, havaalanı başta olmak üzere kritik bölgelerde alınacak önlemler konusunda gerçekleştirdiği gizli tatbikattan kaynaklandığı öğrenildi. Bu kapsamda belediyeden de araç desteği istendiği, belediyedeki hareketliliğin kaynağının da tatbikat olduğu ortaya çıktı.