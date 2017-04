Taşıyıcı anne arıyor!

İkinci hamileliğinde sıkıntılı günler geçiren Kim Kardashian doktorların "Üçüncü kez hamile kalırsan ölürsün" sözlerine aldırış etmeden, iki çocuğuna kardeş istediğini söyledi.

Son günlerde Keeping Up With the Kardashians adlı programda sansasyon yaratacak açıklamalar yapan Kim Kardashian, programın üçüncü bölüm tanıtımında üçüncü çocuğu istediğini belirtmişti. Aslında bu onun ilk kez yaptığı bir açıklama değildi.

Kısa bir süre önce de hamile kalmak istediğini dile getirmişti. Kim Kardashian ikinci çocuğuna hamileyken pek çok sorun yaşamış, hatta üçüncüyü doğuramayacağı konusunda haberler çıkmıştı. Doktorları ölüm tehlikesi olduğunu bile söylemişti.

Her şeye rağmen doktorlarına aldırış etmeden “North’a ve Saint’e bir kardeş vermek istiyorum” diye açıklamalar yapan Kardashian, yaklaşık dört ay önce, yakın çevresine taşıyıcı anne aradığını söyledi ve bunun üzerine pek çok talep aldı.

Taşıyıcı anne olmak isteyenlerden biri de oyuncu ve model Chrissy Teigen’dı. Teigen “Kim’in taşıyıcı annesi olmak için bir saniye bile düşünmem” açıklamasında bulunmuştu. Bu konu şimdi yeniden gündemde ve West çifti ciddi ciddi taşıyıcı anne arayışına girmiş.