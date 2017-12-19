Taşeron İşçilere Büyük Müjde!

TBMM'de edinilen bilgiye göre kamuda çalışan taşeron işçilere kadronun KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile verileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen taşerona kadro müjdesiyle birlikte yaklaşık 900 bin taşeron işçi, kadronun verileceği tarihi beklemeye başlanmıştı. KİT'lerde çalışan yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de kadro düzenlemesine dahil edilmesini isteyen sendikalar, bu kapsamda 15 Aralık Cuma günü talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na iletmişti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu arasındaki görüşmede, KİT’lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

TAŞERON KONUSU HAKKINDA KİMLER NELER SÖYLEDİ?

Başbakan Binali Yıldırım'dan taşeron açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) personelinin kadroya alınmayacağı yönündeki haberlere ilişkin, "Taşeronların elbette daimi kadroya alınması ile ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacak. Onun için şu anda söylenenlere itibar etmeyin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşeron düzenlemesine ilişkin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'na katıldı.

İstihdam Şurası'nda taşeron düzenlemesine ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "Taşeronluk neydi? Adeta komisyonculuktu. Taşeron, çalıştırdığı işçiye ne veriyordu? İşte asgari ücret üzerinden meblağ. Kazanan kim? Kendisiydi. Pazarlığı yaparken de zaten öyle yapıyordu. Ama şimdi artık hükümetimizin böyle bir sorunu olmayacak, o bitti. Şimdi artık işçi olarak bu taşeronların yanında çalışanların hepsi istihdam edilmiş olacak ve böylece artık onların da bir derdi evelallah kalmadı." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'ndan taşeron işçiye kadro konusunda açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çocuk işçiliğine sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştıklarını bildirdi.

Sarıeroğlu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Sarıeroğlu, gençlerin istihdama katılımı konusunda ileriki dönemde hayata geçirecekleri çalışmalar olacağını belirterek, istihdam seferberliği kapsamında işbaşı eğitim programına daha çok gençlerin ilgi göstermesini beklediklerini ifade etti.

Kadın istihdamını da artırmak istediklerini söyleyen Sarıeroğlu, mesleki eğitim kurslarından son 12 yılda 753 bin kadının faydalandığını dile getirdi.

Çocuk işçiliği konusuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Sarıeroğlu, "Biz çocuk işçiliğine sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşıyoruz. Özellikle tarlada çalışan çocuklarla alakalı olarak son iki aydır denetim faliyetlerimizi gerek Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından gerekse iş teftiş tarafından sürdürüyoruz." diye konuştu.