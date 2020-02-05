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Tartışma Meclise Taşındı

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Tartışma Meclise Taşındı
Son günlerde Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında yaşanan futbola siyasetin karıştığına yönelik tartışmalar Meclis’e taşındı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, futbolda siyasetin etkisinin araştırılması için TBMM’de önerge verdi.

Tarhan önergesinde, “Son dönemlerde özellikle de seçim zamanlarında Futbolcu ve Teknik Adamların siyasi partilerin davetlerinde, organizasyonlarında bir siyasetçi gibi sahne almaya başladıklarına şahit olmuştuk” dedi.

 

 

 

Tarhan’ın açıklamaları şöyle:

 “Sporcu herkese örnek olacak davranışlar sergilemelidir.

Ancak bazı sporcularımız siyasetçi gibi davranarak referandum sürecinde açık açık bir siyasi parti lehine açıklamalarda bulunmuşlardı.

Bir dönem Türk Futbolunda tıpkı Arap liglerinde olduğu gibi ‘para’ anlayışı ön plana çıkmıştı.

Siyasi Yöneticiler, Futbol endüstrisinde söz sahibi olmak için spor camiasını etki altına almaya çalışmaktadır.

Son olarak Trabzonspor – Fenerbahçe derbisinden sonra kamuoyu gündemine yeniden taşınan siyasi gücü ve iktidar yetkisini elinde bulunan kişilerin futbol camiası üzerinde etkili olmaya çalışması Milyonlarca taraftarı olan kulüplerimizin sportif başarılarına gölge düşürmektedir.

Kamuoyu gündemine taşınan bazı iddialar ve siyasi kimliği olan kişilerin bu iddiaları doğrulayan beyanları tartışmalara yol açmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi özellikle spor üzerinde kurgulanan bu durumu ortaya çıkarmakla yükümlüdür.

Kurulacak olan Araştırma Komisyonu 3 Temmuz sürecinden bugüne kadar birçok şeyi ortaya çıkaracaktır.”

 

MEDYAFARESİ

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