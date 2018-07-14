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Tarkan'ın kızı dünyaya geldi

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Tarkan'ın kızı dünyaya geldi
Tarkan ile Pınar Tevetoğlu’nun, Liya adını verdikleri kızları Almanya-Moers’deki Bethanien Hastanesi’nde doğdu.

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu’nun, Liya adını verdikleri kızları Almanya-Moers’deki Bethanien Hastanesi’nde doğdu.

Tarkan, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, 'Kızımız “Liya” dünyaya geldi :) Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz...' satırlarına yer verdi.

2016 yılında Pınar Dilek ile dünya evine giren Tarkan, baba olacağını Şubat ayında sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu.

Tarkan mutlu haberi verdiği videosunda; "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar; 'Doğru mu, değil mi?' 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."

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