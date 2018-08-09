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Tarkan'dan Kemal Sunal paylaşımı: 'Biz varken sırtın yere gelmez'

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Tarkan'dan Kemal Sunal paylaşımı: 'Biz varken sırtın yere gelmez'
Cemile Bayraktar'ın Kemal Sunal filmleri hakkındaki sözlerine Megastar Tarkan'dan yanıt geldi.

Gazeteci Cemile Bayraktar, Kemal Sunal filmleri için "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekasına hakaret" ifadelerini kullanmıştı.

Bayraktar'ı sözlerine bir tepki de Tarkan'dan geldi.

Instagram sayfasında Kemal Sunal'ın fotoğrafını paylaşan Megastar altına şu notu düştü:

"Sen üzülme sevgili Kemal Sunal.
Bize dayadığın o sırtın hiçbir zaman yere gelmez.
Senin arkanda seni çok seven bir millet var.
Adına ve sana olan sevgimize toz kondurmayız biz çünkü kalplerimizde bıraktığın sevgi dolu izleri unutmadık hiç.
Sana edilen her kötü söz seni gönüllerimizde sadece daha da yüceltir, değerine değer katar o yüzden.
Sen üzülme, rahat ol canımız Kemal Sunal..."

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