TARKAN'DAN KAZ DAĞLARI'NDAKİ AĞAÇ KATLİAMINA TEPKİ GELDİ!

Kazdağları’nda altın arama çalışmaları sonucunda kesilen ağaçlara ünlü sanatçı Tarkan da isyan etti.

Gecce'nin haberine göre; Megastar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık" dedi. Altın için feda edilen güzelim Kaz dağları ormanları.

Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle?

Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı.

Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar?

Vatandaş kendi toprağını, doğasını savunmaya, korumaya kalktığında bir de vatandaşa ayar verip, kafa tutup, tehditler savuruyorlar.

Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık. Bir elinizi kalbinize koyun da vicdanınıza kulak verin artık. Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık."