  • BIST 98.967
  • Altın 260,986
  • Dolar 5,5415
  • Euro 6,2043
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASURİYE TÜRKİYE'Yİ SUÇLAYIP OPERASYON BAŞLATTI!!

TARKAN'DAN KAZ DAĞLARI'NDAKİ AĞAÇ KATLİAMINA TEPKİ GELDİ!

»
TARKAN'DAN KAZ DAĞLARI'NDAKİ AĞAÇ KATLİAMINA TEPKİ GELDİ!
Kazdağları’nda altın arama çalışmaları sonucunda kesilen ağaçlara ünlü sanatçı Tarkan da isyan etti.

Gecce'nin haberine göre; Megastar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık" dedi. Altın için feda edilen güzelim Kaz dağları ormanları. 
Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle? 
Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı. 
Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar? 
Vatandaş kendi toprağını, doğasını savunmaya, korumaya kalktığında bir de vatandaşa ayar verip, kafa tutup, tehditler savuruyorlar. 
Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık. Bir elinizi kalbinize koyun da vicdanınıza kulak verin artık. Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık."

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • SESİNİ KİMSE DUYMADI!06 Ağustos 2019 Salı 12:36
  • MOTOSİKLET TUTKUNU DOKTORUN YAŞAM SAVAŞI SÜRÜYOR06 Ağustos 2019 Salı 12:29
  • BELÇİM BİLGİN'DEN DUYARLI DAVRANIŞ!06 Ağustos 2019 Salı 12:21
  • KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT'LE KAN DONDURAN İDDİA!06 Ağustos 2019 Salı 12:11
  • LİNDSAY LOHAN, PRENS SELMAN'LA AŞK MI YAŞIYOR?06 Ağustos 2019 Salı 11:55
  • ŞÜKRAN OVALI'DAN HAVUZ KEYFİ06 Ağustos 2019 Salı 11:46
  • SPOR SALONU KURŞUNLANDI06 Ağustos 2019 Salı 11:40
  • ALEYNA TİLKİ KALÇALARINA ESTETİK Mİ YAPTIRDI?06 Ağustos 2019 Salı 11:28
  • HANDE ERÇEL'E AÇILAN TAZMİNAT DAVASI DÜŞTÜ!06 Ağustos 2019 Salı 11:17
  • AKP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER!06 Ağustos 2019 Salı 11:03
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim