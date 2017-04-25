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Tarkan'dan dudak uçuklatan kira!

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Tarkan'dan dudak uçuklatan kira!
Kemerburgaz’da ev alan Tarkan şimdi de aynı yerde bin metrekarelik ofis kiraladı. Kirası dudak uçuklattı.

  • Önümüzdeki ay çıkaracağı pop albüm için gün sayan Megastar Tarkan’dan bir hamle daha geldi.

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  • Daha önce Kemerburgaz tarafında bir ev aldığı haberleri basına yansıyan Megastar, iddialara göre, yine Kemerburgaz’da bin metrekare büyüklüğünde bir ofis tuttu.

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  • AYLIK KİRASI 30 BİN LİRA İddiaya göre; Tarkan bundan sonra bütün işlerini buradan yürütecek, işlerini yürütmek için de bir ekip kuracak.

  • Megastar’ın tuttuğu ofisin aylık kirası ise 30 bin lira, yıllık kira bedeli ise 360 bin lira olduğu gelen bilgiler arasında. Kaynak:gunes.com

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