Tarkan'a 'çocuk özlemi' sorulunca...

Pınar Tevetoğlu ile evli olan megastar Tarkan'ın çocuk özlemi var mı?

Megastar Tarkan, Ozan Çolakoğlu'ya ait stüdyodan çıkarken görüntülendi. 15 şarkılık bir pop albümü hazırladığını söyleyen Megastar oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. Muhabirler, Tarkan'a Gülşen ile aranjör eşi Ozan Çolakoğlu’nun minik oğulları Azur Benan’la fotoğraflarını hatırlatılıp, “Çocuk özleminiz var mı?” diye sordu. Tarkan soruyu duyunca kahkaha attı ve “Soracaksınız ya bahane ediyorsunuz paylaşımı” dedi.