TARKAN, KIZININ GELECEĞİNE ŞİMDİDEN YATIRIM YAPIYOR!

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu, kızlarının geleceği için yatırım yapmaya başladı.

Gecce'nin haberine göre; Megastar Tarkan'ın kızı adına bir banka hesabı açtığı öğrenildi. İddiaya göre de doğum günü hediyesi olarak ünlü çift, kızlarının hesabına 1 milyon TL yatırdı. Tarkan'ın bu hesaba sürekli para yatıracağı ve kızının geleceği için birikim yapacağı söyleniyor.