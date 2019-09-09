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TARKAN, KIZININ GELECEĞİNE ŞİMDİDEN YATIRIM YAPIYOR!

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TARKAN, KIZININ GELECEĞİNE ŞİMDİDEN YATIRIM YAPIYOR!
Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu, kızlarının geleceği için yatırım yapmaya başladı.

Gecce'nin haberine göre; Megastar Tarkan'ın kızı adına bir banka hesabı açtığı öğrenildi. İddiaya göre de doğum günü hediyesi olarak ünlü çift, kızlarının hesabına 1 milyon TL yatırdı. Tarkan'ın bu hesaba sürekli para yatıracağı ve kızının geleceği için birikim yapacağı söyleniyor.

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