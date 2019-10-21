  • BIST 97.727
  • Altın 278,904
  • Dolar 5,8224
  • Euro 6,5075
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

TARKAN KIZINI İLK KEZ YAKINDAN GÖSTERDİ!

»
TARKAN KIZINI İLK KEZ YAKINDAN GÖSTERDİ!
Tarkan, 14 Temmuz 2018'de dünyaya gelen kızı Liya'yla pazar pozu verdi. Tarkan daha önceki paylaşımlarında kızının yüzünü göstermiyor ve takipçilerini meraklandırıyordu.

Megastar Tarkan, 2016 yılında kendisine hayran olan Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturmuştu ve çift 14 Temmuz 2018’de ise kızları Liya’yı kucaklarına almışlardı. Katıldığı bir düğünde sahneye çıkarak Ebru Gündeş ile şov yapan Tarkan bugün ise sosyal medya sayfasından kızıyla birlikte bir fotoğraf paylaştı. Tarkan’ın ‘İyi pazarlar’ notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.

tarkan.jpg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BAŞKANIN 250 BİN LİRALIK MAAŞI TARTIŞMA ÇIKARDI!21 Ekim 2019 Pazartesi 08:59
  • İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A HER KONUDA DESTEK VERMEYECEKLERİNİ AÇIKLADI!21 Ekim 2019 Pazartesi 08:38
  • HAYDARPAŞA VE SİRKECİ’DE DÜRÜSTLÜK KURALI ÇİĞNENDİ!21 Ekim 2019 Pazartesi 08:27
  • MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR SON DURUMU PAYLAŞTI!21 Ekim 2019 Pazartesi 08:17
  • DAMAT’TAN BİR İLK: UÇAN CEKETLER!18 Ekim 2019 Cuma 14:02
  • KADİR DOĞULU, NESLİHAN ATAGÜL'Ü NEDEN AZARLADI?18 Ekim 2019 Cuma 13:31
  • SAADET IŞIL AKSOY DÖRT AYLIK HAMİLE!18 Ekim 2019 Cuma 13:18
  • OĞUZHAN ÖZYAKUP, MELİSA ASLI PAMUK'U ALDATTI MI?18 Ekim 2019 Cuma 13:04
  • ÇAĞLA ŞIKEL ASKER SELAMI VERDİ!18 Ekim 2019 Cuma 12:49
  • HDP’Lİ HAKKARİ, NUSAYBİN VE YÜKSEKOVA BELEDİYELERİNE KAYYUM ATANDI!18 Ekim 2019 Cuma 12:24
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim