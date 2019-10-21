TARKAN KIZINI İLK KEZ YAKINDAN GÖSTERDİ!

Tarkan, 14 Temmuz 2018'de dünyaya gelen kızı Liya'yla pazar pozu verdi. Tarkan daha önceki paylaşımlarında kızının yüzünü göstermiyor ve takipçilerini meraklandırıyordu.

Megastar Tarkan, 2016 yılında kendisine hayran olan Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturmuştu ve çift 14 Temmuz 2018’de ise kızları Liya’yı kucaklarına almışlardı. Katıldığı bir düğünde sahneye çıkarak Ebru Gündeş ile şov yapan Tarkan bugün ise sosyal medya sayfasından kızıyla birlikte bir fotoğraf paylaştı. Tarkan’ın ‘İyi pazarlar’ notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.