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Tarkan, kızı Liya'yla fotoğraf paylaştı

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Tarkan, kızı Liya'yla fotoğraf paylaştı
Geçtiğimiz günlerde baba olan Tarkan, sosyal medya hesabından kızı Liya'yla hastane çıkışındaki fotoğrafını yayınladı.

Tarkan'ın kızı Liya, Temmuz sonu gibi doğması beklenirken Almanya’daki Moers Bethanien Hastanesi’nde erken dünyaya gelmişti.

Mega star, kızı Liya'yla olan paylaşımının altına "Geçen günlerden... Hastane çıkışımızdan...:) Biraz geç bir tbt oldu ama" notunu düştü.

BÜTÜN İŞLERİNİ KIZINA GÖRE AYARLADI
Hamile eşini bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen Tarkan, bütün konserlerini yeni doğacak kızına göre ayarlamasıyla gündeme gelmişti.

Çift aylar öncesinden bebeklerinin adını 'Lidya' olarak açıklamıştı. Son olarak Liya adında karar kıldılar. Liya, Arapça'da 'Sabrın en güzeli' anlamına geliyor.

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