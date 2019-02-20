Ünlü popçu kendisi gibi Almanya’da doğup büyüyen eşi Pınar Tevetoğlu’na, Köln’de iş kuruyor.Eşine bir güzellik merkezi açacak olan Tarkan'ın bu proje için 1.5 milyon TL'yi gözden çıkardığı konuşuluyor.Pınar Tevetoğlu, Almanya’da bulundukları dönemde uzmanlardan oluşan merkezin başında duracak.İstanbul’a geldiklerinde işi yakınlarına teslim edecek.
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Tarkan kese'nin ağzını açtı
Megastar Tarkan eşi için kesenin ağzını açtı.
Etiketler: tarkan, pınar tevetoğlu, iş kurmak
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