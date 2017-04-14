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Tarkan ilham kaynağım oldu

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Tarkan ilham kaynağım oldu
''Yakarım Geçerim'' albümüyle bir araya gelen Tarkan ve Ajda Pekkan yeni abümünde de birlikte düet yapacak.

 Ajda Pekkan, yeni albüm çalışması için Tarkan’la Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosunda bir araya geldi.

Daha önce ‘Yakar Geçerim’ şarkısına düet yapan ikili, altı yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi.

Süperstar’ın Mayıs ayı sonunda çıkarmayı planladığı albümde Tarkan’la bir  parçada düet yapacakları öğrenildi. 

Bir süredir yurt dışında olan ve geçtiğimiz günlerde yeni projesi için İstanbul’a dönen Pekkan, Megastar’la geç saatlere kadar stüdyoda kaldı. Aynı zamanda kendi pop albümü için çalışmalarını tam gaz sürdüren Tarkan, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafa, “Pop... Son rötuşlar.  Eli kulağında” notunu  yazdı.

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