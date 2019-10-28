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TARKAN İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR!

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TARKAN İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR!
Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu 2 aylık hamile.

Kanal D ekranlarında yayınlan 2.Sayfa programının haberine göre; Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu iki aylık hamile. Çift bebekleri olacağı müjdesini yakın çevresi ile paylaştı.

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KONTROLE GİTMİŞ!

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de şoförü ile görüntülenen Pınar Tevetoğlu karışışında gazetecileri görünce büyük şok yaşamıştı. Tevetoğlu'nun o gün doktor kontrolüne gittiği öğrenildi.

İKİNCİ ÇOCUĞU TARKAN İSTİYOR!

Arkadaşı Gülnur Güneş’in düğününe katılan Tarkan, törende karşılaşıp sohbet ettiği sanatçı dostlarına “Çocukları çok seviyorum, ikinci kez baba olma fikri artık uzak değil” demişti.

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Tarkan kızı Liya’a doğmadan önce baba olacağını yayınladığı bir video ile duyurmuştu. Bakalım ikinci kez baba olmasını nasıl duyuracak, hep birlikte göreceğiz.

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